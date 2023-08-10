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Киев отчитался перед Пентагоном по использованию кассетных боеприпасов

касетні боєприпаси
Фото: Getty Images

Киев представил Пентагону отчет о применении американских кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.

В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, количестве уничтоженных российских целей, однако он отказался назвать эти цифры.

США потребовали отчет в рамках соглашения об отправке на Украину артиллерийских снарядов с кассетными бомбами. В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что такой отчет передадут министру обороны США Ллойду Остину.

По словам украинской стороны, кассетные боеприпасы более эффективны против крупных скоплений войск и техники РФ, чем обычные артиллерийские снаряды.

Отметим, что США, Россия и Украина не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство и применение этого оружия. При этом более 100 стран запрещают использование такого вида оружия.

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Снаряди, боєприпаси

Источник: CNN
Война в Украине, касетні боєприпаси, Пентагон
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