Киев отчитался перед Пентагоном по использованию кассетных боеприпасов
Киев представил Пентагону отчет о применении американских кассетных боеприпасов.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.
В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, количестве уничтоженных российских целей, однако он отказался назвать эти цифры.
США потребовали отчет в рамках соглашения об отправке на Украину артиллерийских снарядов с кассетными бомбами. В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что такой отчет передадут министру обороны США Ллойду Остину.
По словам украинской стороны, кассетные боеприпасы более эффективны против крупных скоплений войск и техники РФ, чем обычные артиллерийские снаряды.
Отметим, что США, Россия и Украина не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство и применение этого оружия. При этом более 100 стран запрещают использование такого вида оружия.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский