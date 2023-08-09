Кассетные боеприпасы США дали новый импульс украинскому контрнаступлению – WSJ

Поставка Украине американских кассетных боеприпасов дала новый импульс контрнаступлению после нескольких недель “незначительного прогресса”.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ осложняли большие минные поля и преимущество России в авиации — это мешало Силам обороны масштабно использовать западную бронетехнику для прорыва вражеских позиций.

Однако применение кассетных боеприпасов и изменение тактики позволили ВСУ в некоторых местах подойти к основным оборонительным рубежам оккупантов.

Как пишет WSJ, эффективность нового оружия показали недавние бои вокруг села Роботино Запорожской области.

В конце июля к востоку от этого населенного пункта ВСУ применили против захватчиков кассетные бомбы. После этого военные слышали, как россияне кричали по рации, что у них много раненых и они отступают.

Солдат артиллерийского подразделения, который стрелял из кассетных боеприпасов, сказал, что они наиболее эффективны в полевых условиях, где рассеиваются на большей территории.

— Кассетные боеприпасы важны, но они не являются поворотным моментом, — сказал он, добавив, что важно иметь различные виды артиллерии для различных ситуаций.

Командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко в свою очередь заявил, что оккупанты начали приспосабливаться и рассредоточивать свои войска, чтобы избежать больших потерь, и выкапывают траншеи глубиной более 2 метров.

— Украина еще не дошла до самых серьезных российских оборонительных сооружений, ряда траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, понадобятся танки Leopard-2 и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи, — говорится в материале WSJ.

Недавно представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что наши военные уже используют кассетные боеприпасы вблизи Бахмута.

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