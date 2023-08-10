Київ відзвітував перед Пентагоном щодо використання касетних боєприпасів

Київ представив Пентагону звіт про застосування американських касетних боєприпасів.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на українського чиновника.

У звіті міститься інформація про кількість випущених снарядів, кількість знищених російських цілей, однак він відмовився назвати ці цифри.

США зажадали звіт у рамках угоди про відправлення в Україну артилерійських снарядів із касетними бомбами. У липні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що такий звіт передадуть міністру оборони США Ллойду Остіну.

За словами української сторони, касетні боєприпаси ефективніші проти великих скупчень військ і техніки РФ, ніж звичайні артилерійські снаряди.

Зазначимо, що США, Росія та Україна не підписали Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє виробництво і застосування цієї зброї. При цьому понад 100 країн забороняють використання такого виду зброї.

Джерело : CNN

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