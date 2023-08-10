Київ відзвітував перед Пентагоном щодо використання касетних боєприпасів
Київ представив Пентагону звіт про застосування американських касетних боєприпасів.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на українського чиновника.
У звіті міститься інформація про кількість випущених снарядів, кількість знищених російських цілей, однак він відмовився назвати ці цифри.
США зажадали звіт у рамках угоди про відправлення в Україну артилерійських снарядів із касетними бомбами. У липні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що такий звіт передадуть міністру оборони США Ллойду Остіну.
За словами української сторони, касетні боєприпаси ефективніші проти великих скупчень військ і техніки РФ, ніж звичайні артилерійські снаряди.
Зазначимо, що США, Росія та Україна не підписали Конвенцію щодо касетних боєприпасів, яка забороняє виробництво і застосування цієї зброї. При цьому понад 100 країн забороняють використання такого виду зброї.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський