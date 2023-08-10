РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина

Российская Федерация продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах. Корабли под флагом РФ нередко осуществляют незаконную перевозку грузов, в первую очередь нефти.

Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины, капитан первого ранга Степан Якимяк во время онлайн-брифинга на тему Защита Черного моря — как Украина обороняет свои воды.

По его словам, РФ использует для незаконных перевозок территориальные воды Украины возле временно оккупированного Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.

— Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают сведения о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и прочее. Это делают для обеспечения безопасности и прозрачности, — утверждает Якимяк.

Капитан утверждает, что РФ постоянно отключает датчики для идентификации, нарушая правовые аспекты, которые касаются украинского временно оккупированного территориального моря и международного права. По словам Якимяка, речь идет о контрабанде и некоторых видах нарушений.

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