Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина

РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина
Фото: Pexels

Российская Федерация продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах. Корабли под флагом РФ нередко осуществляют незаконную перевозку грузов, в первую очередь нефти.

Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины, капитан первого ранга Степан Якимяк во время онлайн-брифинга на тему Защита Черного моря — как Украина обороняет свои воды.

По его словам, РФ использует для незаконных перевозок территориальные воды Украины возле временно оккупированного Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.

— Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают сведения о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и прочее. Это делают для обеспечения безопасности и прозрачности, — утверждает Якимяк.

Капитан утверждает, что РФ постоянно отключает датчики для идентификации, нарушая правовые аспекты, которые касаются украинского временно оккупированного территориального моря и международного права. По словам Якимяка, речь идет о контрабанде и некоторых видах нарушений.

Читайте также
Украина объявила об угрозе для судоходства в портах РФ в Черном море
російський корабель

Война в Украине, судно, Україна-Росія, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Германия может вскоре объявить о передаче Украине крылатых ракет Taurus – СМИ
Крилата ракета Taurus
Сотни из тысяч: Верещук рассказала, сколько депортированных в РФ детей вернули в Украину
Ірина Верещук
Как будут голосовать военные, которые сейчас под Бахмутом? Данилов о выборах во время войны
Олексій Данілов
В СБУ рассказали, как разведка OSINT помогает Украине в борьбе с Россией
сбу розвідка
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на гражданских судах: в чем причина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь