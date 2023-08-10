РФ продовжує масово вимикати датчики для ідентифікації на цивільних суднах: у чому причина

Російська Федерація продовжує масово вимикати датчики для ідентифікації на цивільних суднах. Кораблі під прапором РФ нерідко здійснюють незаконне перевезення вантажів, першочергово нафти.

Про це заявив начальник кафедри Військово-морських сил Національного університету оборони України, капітан першого рангу Степан Якимʼяк під час онлайн-брифінгу на тему Захист Чорного моря – як Україна обороняє свої води.

За його словами, РФ використовує для незаконних перевезень територіальні води України біля тимчасово окупованого Криму та інші райони, що є порушенням Міжнародного морського права.

– Міжнародна морська організація рекомендує використовувати датчики на кожному кораблі, які дають відомості про те, де перебуває судно, під чиїм прапором, яка місія та інше. Це роблять для забезпечення безпеки та прозорості, – стверджує Якимʼяк.

Капітан стверджує, що РФ постійно вимикає датчики для ідентифікації, порушуючи правові аспекти, які стосуються українського тимчасово окупованого територіального моря та міжнародного права. За словами Якимʼяка, йдеться про контрабанду та деякі види порушень.

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