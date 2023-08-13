РФ почала атакувати Україну Шахедами власного виробництва – британські дослідники
Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу Shahed власного виробництва.
Такого висновку дійшла британська дослідницька група Conflict Armament Research (CAR) після аналізу двох збитих у липні над територією України безпілотників.
Представники CAR помітили істотні відмінності в конструкції планера та внутрішніх блоках.
Це дало підстави вважати, що ці два БпЛА були виготовлені в Російській Федерації, а не в Ірані.
– Після детального аналізу конструктивних характеристик та ключових компонентів цих БпЛА та виявлених в Україні раніше можна стверджувати, що Російська Федерація почала виробництво власної вітчизняної версії Shahed-136, – йдеться у звіті CAR.
Натомість дослідники зауважують, що на зображеннях, оприлюднених у звіті, відредаговано унікальні ідентифікаційні знаки.
Виробника компонентів у CAR публічно не ідентифікуватимуть, поки не завершать офіційний процес відстеження відповідно до своєї методології.
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Джерело: CAR report
Фото: ОК Південь
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