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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ почала атакувати Україну Шахедами власного виробництва – британські дослідники

Дрон-камікадзе, Shahed

Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу Shahed власного виробництва.

Такого висновку дійшла британська дослідницька група Conflict Armament Research (CAR) після аналізу двох збитих у липні над територією України безпілотників.

Представники CAR помітили істотні відмінності в конструкції планера та внутрішніх блоках.

Це дало підстави вважати, що ці два БпЛА були виготовлені в Російській Федерації, а не в Ірані.

– Після детального аналізу конструктивних характеристик та ключових компонентів цих БпЛА та виявлених в Україні раніше можна стверджувати, що Російська Федерація почала виробництво власної вітчизняної версії Shahed-136, – йдеться у звіті CAR.

Натомість дослідники зауважують, що на зображеннях, оприлюднених у звіті, відредаговано унікальні ідентифікаційні знаки.

Виробника компонентів у CAR публічно не ідентифікуватимуть, поки не завершать офіційний процес відстеження відповідно до своєї методології.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CAR report

Фото: ОК Південь

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, РФ
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