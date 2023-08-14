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В Польше проведут референдум относительно тысячи иммигрантов из Ближнего Востока и Африки

Матеуш Моравецький
Фото: Офис президента

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продолжит референдум относительно миграционных реформ ЕС. На нем избирателей спросят, готовы ли они принять “тысячи нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки”.

Дата референдума совпадает с парламентскими выборами 15 октября.

Моравецкий сказал, что на референдуме будет поставлен конкретный вопрос: “Поддерживаете ли вы допуск тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?”

Также избирателям будут задавать и другие вопросы, в частности, поддерживают ли они повышение пенсионного возраста, который был снижен до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, и приватизацию государственных предприятий.

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Напомним, что правительство Моравецкого долгое время отказывалось от планов ЕС равномерно распределять мигрантов среди своих членов, разделяя ответственность за людей, которые въезжают в блок без разрешения. Соглашение было официально одобрено министрами внутренних дел ЕС в июне, несмотря на возражения некоторых членов, включая, в частности, Венгрию и Польшу.

Источник: The Guardian
мігранти, Матеуш Моравєцький, Польша
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