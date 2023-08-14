У Польщі проведуть референдум щодо тисячі іммігрантів з Близького Сходу та Африки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що продовжить референдум щодо міграційних реформ ЄС, на якому виборців запитають, чи готові вони прийняти “тисячі нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки”.

Дата референдуму збігається з парламентськими виборами 15 жовтня.

Моравецький сказав, що на референдумі буде поставлене конкретне питання: “Чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки в рамках механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією?”

Також виборцям ставитимуть й інші питання, зокрема, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку, який було знижено до 60 років для жінок і 65 для чоловіків, і приватизацію державних підприємств.

Нагадаємо, що уряд Моравецького тривалий час відмовлявся від планів ЄС рівномірно розподіляти мігрантів серед своїх членів, розділяючи відповідальність за людей, які в’їжджають до блоку без дозволу. Угода була офіційно схвалена міністрами внутрішніх справ ЄС у червні, незважаючи на заперечення деяких членів, включаючи, зокрема, Угорщину та Польщу.

Джерело : The Guardian

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