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Юлия Захарченко, редактор ленты

Очень много проблем из-за некачественной работы ВВК, будем готовить решение — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Оружие и дефицитные снаряды, ремонт техники, транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации, беспилотники — это первоочередные потребности воинов Вооруженных сил Украины для защиты от полномасштабной российской агрессии.

В то же время возникает очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК, поэтому готовятся соответствующие решения. Об этом заявил в вечернем видеообращении за 14 августа президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, важная тема — это то, как командиры могут управлять личным составом: мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация украинских подразделений.

— Сегодня с самого утра в Донецкой области, в расположении наших боевых бригад. Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех, каждую бригаду, за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТГ Соледар, пообщались с командирами бригад и батальонов, кто в боях, о фронтовых потребностях, — отметил глава государства.

Зеленский обратил внимание, что всегда есть общая картина, есть отчеты по каждому направлению и каждой бригаде. Однако он считает, что важно говорить с воинами напрямую — об опыте войны тех, кто находится на позициях.

— Это были подробные, откровенные разговоры о наших наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, какие сейчас эти возможности и какими они должны быть, — утверждает президент Украины.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, Донецкая область, ВСУ, українські військові
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