Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК, будемо готувати рішення – Зеленський
Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, транспорт для евакуації поранених та час евакуації, безпілотники – це першочергові потреби воїнів Збройних сил України для захисту від повномасштабної російської агресії.
Водночас виникає дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК, тому готуються відповідні рішення. Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 14 серпня президент України Володимир Зеленський.
За його словами, важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація українських підрозділів.
– Сьогодні від самого ранку в Донецькій області, у розташування наших бойових бригад. Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім, кожній бригаді, за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ Соледар, поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, хто в боях, про фронтові потреби, – зазначив глава держави.
Зеленський звернув увагу, що завжди є загальна картина, є звіти з кожного напрямку та кожної бригади. Проте він вважає, що важливо говорити з воїнами напряму – про досвід війни тих, хто перебуває на позиціях.
– Це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути, – стверджує президент України.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова