Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК, будемо готувати рішення – Зеленський

Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, транспорт для евакуації поранених та час евакуації, безпілотники – це першочергові потреби воїнів Збройних сил України для захисту від повномасштабної російської агресії.

Водночас виникає дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК, тому готуються відповідні рішення. Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 14 серпня президент України Володимир Зеленський.

За його словами, важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація українських підрозділів.

– Сьогодні від самого ранку в Донецькій області, у розташування наших бойових бригад. Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім, кожній бригаді, за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ Соледар, поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, хто в боях, про фронтові потреби, – зазначив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що завжди є загальна картина, є звіти з кожного напрямку та кожної бригади. Проте він вважає, що важливо говорити з воїнами напряму – про досвід війни тих, хто перебуває на позиціях.

– Це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути, – стверджує президент України.

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