ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов и уничтожили вертолет Ка-52 — Генштаб
Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла один удар по пункту управления оккупантов, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
– Также украинские военные уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, – говорится в сообщении.
Как отмечают в Генштабе, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Между тем враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов. Осуществил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
– В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура, – рассказали в Генштабе и отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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