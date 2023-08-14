В Армении погиб и. о. посла Украины Александр Сенченко: что известно
В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
Трагедия произошла 13 августа. Что именно стало причиной смерти официально пока не сообщается.
В МИД отмечают, что Александр Сенченко был опытным и высококвалифицированным дипломатом. Свою работу в Министерстве иностранных дел он начал в 2003 году.
Работал на различных должностях в министерстве, в частности в Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и тому подобное.
Также работал в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в РФ, Азербайджане и Армении.
Местные СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД Армении пишут, что украинский дипломат утонул на озере Севан.
Произошло этого 13 августа после 20:00 по местному времени. Так, спасателям поступило сообщение, что на общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде человека, который исчез во время плавания.
Мужчину достали из воды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова