В Армении погиб и. о. посла Украины Александр Сенченко: что известно

В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Трагедия произошла 13 августа. Что именно стало причиной смерти официально пока не сообщается.

В МИД отмечают, что Александр Сенченко был опытным и высококвалифицированным дипломатом. Свою работу в Министерстве иностранных дел он начал в 2003 году.

Работал на различных должностях в министерстве, в частности в Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и тому подобное.

Также работал в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в РФ, Азербайджане и Армении.

Местные СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД Армении пишут, что украинский дипломат утонул на озере Севан.

Произошло этого 13 августа после 20:00 по местному времени. Так, спасателям поступило сообщение, что на общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде человека, который исчез во время плавания.

Мужчину достали из воды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина.

Источник : МИД

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