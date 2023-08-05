Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка

сель ґрунт зсув
Фото: Pixabay

В грузинском курортном поселке Шови в результате оползня погибла украинка, спасатели ищут ее ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела погибшей.

Параллельно МИД проверяет, не было ли других украинцев в поселке Шови.

Напомним, что оползень в Шови в регионе Рача на западе Грузии сошел 3 августа. По состоянию на сегодняшний день известно о 12 погибших. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. Продолжается поисковая операция.

Читайте также
В Грузии в районе курортного поселка Шови произошел оползень. Шесть человек погибли, еще 35 ищут
зсув у Грузії 3.08.23

Эксперты заявляют, что стихийное бедствие в Шови стало самым масштабным происшествием в Западной Грузии за последние 30 лет. Геологи говорят, что сошло более 5 млн кубометров твердой массы.

В понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура, сообщает издание Грузия.Online.

Источник: МИД
Грузия, зсуви грунту, МИД
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Саммит в Джидде: Китай примет участие в обсуждении украинской Формулы мира
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
В Грузии в районе курортного поселка Шови произошел оползень. Шесть человек погибли, еще 35 ищут
зсув у Грузії 3.08.23
Грузия отказалась поставлять России авто в обход санкций
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
Эмоции взяли верх: из-за чего произошел обмен критическими заявлениями между Польшей и Украиной
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
В Польше заявили, что отношения с Украиной сейчас “не самые лучшие”, потому что есть “эмоции”
Павел Яблонський
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь