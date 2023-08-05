В курортном поселке Грузии в результате оползня погибла украинка. Ищут ее ребенка

В грузинском курортном поселке Шови в результате оползня погибла украинка, спасатели ищут ее ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела погибшей.

Параллельно МИД проверяет, не было ли других украинцев в поселке Шови.

Напомним, что оползень в Шови в регионе Рача на западе Грузии сошел 3 августа. По состоянию на сегодняшний день известно о 12 погибших. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек. Продолжается поисковая операция.

Эксперты заявляют, что стихийное бедствие в Шови стало самым масштабным происшествием в Западной Грузии за последние 30 лет. Геологи говорят, что сошло более 5 млн кубометров твердой массы.

В понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура, сообщает издание Грузия.Online.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.