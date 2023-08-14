У Вірменії загинув в. о. посла України Олександр Сенченко: що відомо

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Трагедія сталася 13 серпня. Що саме стало причиною смерті офіційно поки що не повідомляється.

У МЗС наголошують, що Олександр Сенченко був досвідченим і висококваліфікованим дипломатом. Свою роботу в Міністерстві закордонних справ він розпочав у 2003 році.

Працював на різних посадах в міністерстві, зокрема в Департаменті євроатлантичного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра тощо.

Також працював у закордонних дипломатичних установах України у РФ, Азербайджані та Вірменії.

Місцеві ЗМІ з посиланням на рятувальну службу МВС Вірменії пишуть, що український дипломат потонув на озері Севан.

Сталося це 13 серпня після 20:00 за місцевим часом. Так, рятувальникам надійшло повідомлення, що на громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді людину, яка зникла під час плавання.

Чоловіка дістали з води. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть громадянина.

Джерело : МЗС

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