У Вірменії загинув в. о. посла України Олександр Сенченко: що відомо
У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.
Про це йдеться у повідомленні МЗС України.
Трагедія сталася 13 серпня. Що саме стало причиною смерті офіційно поки що не повідомляється.
У МЗС наголошують, що Олександр Сенченко був досвідченим і висококваліфікованим дипломатом. Свою роботу в Міністерстві закордонних справ він розпочав у 2003 році.
Працював на різних посадах в міністерстві, зокрема в Департаменті євроатлантичного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра тощо.
Також працював у закордонних дипломатичних установах України у РФ, Азербайджані та Вірменії.
Місцеві ЗМІ з посиланням на рятувальну службу МВС Вірменії пишуть, що український дипломат потонув на озері Севан.
Сталося це 13 серпня після 20:00 за місцевим часом. Так, рятувальникам надійшло повідомлення, що на громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді людину, яка зникла під час плавання.
Чоловіка дістали з води. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть громадянина.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова