РФ начала использовать аналоги иранских дронов Shahed — разведка Британии

Российская Федерация начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства. Это даст возможность РФ иметь еще больше беспилотников для нанесения ударов на территории Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании в обзоре Министерства обороны за 16 августа. Там отмечают, что, вероятно, это позволит РФ наладить больше поставок ударных дронов.

Однако в британском Минобороны считают, что нельзя однозначно оценить эффективность этого вооружения, потому что украинские силы противовоздушной обороны способны сбивать большинство дронов этого типа.

В разведке Британии предполагают, что РФ намерена стать более самодостаточной в вопросе поставок ударных беспилотников в ближайшее время.

Однако пока Москва остается зависимой от компонентов и вооружения из Ирана, который предоставляет поставки необходимых деталей России преимущественно через Каспийское море.

Источник: Минобороны Британии

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