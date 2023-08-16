РФ почала використовувати аналоги іранських дронів Shahed – розвідка Британії

Російська Федерація почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва. Це дасть можливість РФ мати ще більше безпілотників для завдання ударів на території України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії в огляді Міністерства оборони за 16 серпня. Там зазначають, що, ймовірно, це дасть змогу РФ налагодити більше постачання ударних дронів.

Проте у британському Міноборони вважають, що не можна однозначно оцінити ефективність цього озброєння, тому що українські сили протиповітряної оборони здатні збивати більшість дронів цього типу.

У розвідці Британії припускають, що РФ має наміри стати більш самодостатньою у питанні постачання ударних безпілотників найближчим часом.

Проте поки Москва залишається залежною від компонентів та озброєння з Ірану, який надає постачання необхідних деталей Росії переважно через Каспійське море.

Джерело: Міноборони Британії

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