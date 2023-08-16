Ударили по Крымскому мосту и кораблям РФ: уникальные кадры украинских надводных дронов SeaBaby

В Службе безопасности Украины показали, как именно выглядят надводные дроны SeaBaby, то есть Морской малыш, которыми успешно атаковали мост через Керченский пролив (Крымский мост) в июле 2023 года, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG.

— Интересует, как именно выглядят надводные дроны СБУ? Пожалуйста — публикуем уникальные фото и видео Морского малыша. Курс — только вперед, к победе Украины, — утверждают в СБУ.

По данным СБУ, надводные дроны оборудованы боевой частью 850 кг. К созданию этих дронов причастен только коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и специалисты в сфере IT-технологий.

В Службе безопасности отметили, что для нанесения разрушений российскому десантному кораблю Оленегорский горняк и танкеру SIG использовали два отдельных надводных дрона SeaBaby (Морской малыш), в каждом из которых было по 450 кг боевой части.

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