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Россия не способна перевести экономику на военные рельсы — Фурса

Россия не способна перевести экономику на военные рельсы — Фурса
Фото: Getty Images

Россия не справится с переводом экономики на обеспечение своей армии, поскольку РФ имеет низкий уровень развития технологий, который не дает наладить производство военной техники и вооружений до уровня темпов истощения резервов.

Об этом в среду, 16 августа, в эфире телеканала FreeДом рассказал украинский финансист Сергей Фурса.

— Я не знаю, что такое “стать на военные рельсы” и так далее. В современной экономике так не работает. Это невозможно. Если вы представляете себе картины Второй мировой войны, когда и женщины, и дети клепают снаряды на каких-то заводах за Уралом — ну, не будет этого в современном мире, это невозможно, — считает эксперт.

Сергей Фурса говорит, что в современном мире война является дорогим делом, а экономика РФ достаточно маленькая по сравнению с экономикой стран Запада, с которой Кремль пытается соревноваться.

— Украина, имея поддержку западных стран, может себе позволить наращивать расходы на армию, потому что все остальные расходы финансируются с помощью Запада. Плюс Украина получает десятки миллиардов долларов военной помощи. Всего этого у России нет, а есть технологическая отсталость и попытка как-то компенсировать вот эту отсталость. И они будут что-то финансировать. Там 37% бюджета уже идет на армию, — сказал он.

Сейчас, уверен эксперт, Россия вынуждена сокращать расходы, поскольку государственный бюджет имеет дефицит.

— Все равно там выше какой-то головы они не прыгнут. И британцы недавно писали о том, что Россия не может наладить производство до уровня темпов истощения резервов. То есть расходуется вооружения все равно больше, чем Россия способна производить, даже учитывая такие расходы, — сказал он.

Финансист считает, что российский диктатор Владимир Путин будет искать другие способы сотрудничества с такими странами, как Беларусь и Иран, а также усиливать экономические связи с Китаем.

— То, что сейчас страдает российская экономика, это для него такое — ну, страдает и страдает. Пока это не угрожает его власти, ему все равно. Если это в какой-то момент будет угрожать его личной власти, то, возможно, он выберет другой вариант. Но пока что, несмотря даже на бунт Пригожина, такой острой угрозы своей власти он не чувствует и поэтому будет продолжать, — резюмировал эксперт.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что государства Глобального Юга могут оказывать совместное давление на Россию, чтобы заставить Кремль изменить позицию относительно войны против Украины.

Источник: Freedom
Война в Украине, Военная техника, економіка Росії, Росія, Сергей Фурса
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