Росія не здатна перевести економіку на військові рейки – Фурса
Росія не впорається з переведенням економіки на забезпечення своєї армії, оскільки РФ має низький рівень розвитку технологій, який не дає можливості налагодити виробництво військової техніки та озброєнь до рівня темпів виснаження резервів.
Про це у середу, 16 серпня, в ефірі телеканалу FreeДом розповів український фінансист Сергій Фурса.
– Я не знаю, що таке “стати на військові рейки” і так далі. У сучасній економіці так не працює. Це неможливо. Якщо ви уявляєте собі картини Другої світової війни, коли і жінки, і діти клепають снаряди на якихось заводах за Уралом, — ну, не буде цього в сучасному світі, це неможливо, – вважає експерт.
Сергій Фурса каже, що у сучасному світі війна є дорогою справою, а економіка РФ є досить маленькою порівняно з економікою країн Заходу, з якою Кремль намагається змагатись.
– Україна, маючи підтримку західних країн, може собі дозволити нарощувати видатки на армію, тому що всі інші видатки в Україні фінансуються за допомогою Заходу. Плюс Україна отримує десятки мільярдів доларів військової допомоги. Усього цього Росія не має, а є технологічна відсталість та є спроба якось компенсувати ось цю відсталість. І вони будуть щось фінансувати. Там 37% бюджету вже йде на армію, — сказав він.
Наразі, впевнений експерт, Росія знаходиться в положенні, де змушена скорочувати витрати, оскільки державний бюджет має дефіцит.
– Все одно там вище якоїсь голови вони не стрибнуть. І британці нещодавно писали про те, що Росія не може налагодити виробництво до рівня темпів виснаження резервів. Тобто витрачається озброєння все одно більше, ніж Росія здатна виробляти, навіть враховуючи такі витрати, – сказав він.
Фінансист вважає, що російський диктатор Володимир Путін буде шукати інші способи співпраці з такими країнами, як Білорусь та Іран, а також посилюватиме економічні зв’язки з Китаєм.
– Те, що зараз страждає російська економіка, це для нього таке — ну, страждає і страждає. Поки це не загрожує його владі, йому все одно. Якщо це в якийсь момент загрожуватиме його особистій владі, то можливо, що він обере інший варіант. Але поки що попри навіть бунт Пригожина, такої гострої загрози своїй владі він не відчуває, і тому продовжуватиме, – резюмував експерт.
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