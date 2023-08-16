Страны Юга могут заставить Россию изменить свою позицию относительно войны – Кулеба

Страны Глобального Юга могут коллективно повлиять на Россию и заставить ее изменить позицию относительно войны против Украины.

Об этом в интервью Arab News заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что у таких стран, как Китай, Турция и Саудовская Аравия, есть особые отношения с Россией.

— Возможно, каждая страна, которая действует сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию, — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, цель Украины заключается в объединении государств, которые хотят изменить ситуацию и прекратить войну.

— Вместе мы можем остановить эту войну, мы сможем реализовать формулу мира и восстановить территориальную целостность Украины в интересах всего международного сообщества, — подчеркнул Кулеба.

Кулеба отверг мнение, что среди государств Глобального Юга есть опасения по поводу того, что отношения с Россией могут быть поставлены под угрозу.

Он подчеркнул – страны Юга много потеряли из-за российской агрессии.

— Страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки хотят видеть стабильные мировые продовольственные рынки, перспективы торговли с Украиной и полное использование потенциала образования для своих студентов в Украине. Все это прекрасно функционировало до нападения России, — добавил Кулеба.

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