Мы на шаг ближе к предоставлению Украине истребителей — Столтенберг
Для предоставления Украине истребителей F-16 необходимо отдельное решение после завершения обучения украинских пилотов.
Об этом заявил на брифинге в Норвегии генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о целесообразности предоставления Киеву американских истребителей.
— Вполне возможно. Мы согласны начать обучение пилотов. Но перед поставкой современных истребителей нужно отдельное решение. Мы на шаг ближе к тому, чтобы потом предоставить этот тип вооружения, — сказал он.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что Украина получит американские истребители F-16 сразу после завершения тренировки пилотов.
По его словам, президент Владимир Зеленский ежедневно проводит совещания и переговоры для ускорения этого процесса.
Источник: Dagsavisen
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко