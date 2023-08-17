Мы на шаг ближе к предоставлению Украине истребителей — Столтенберг

Для предоставления Украине истребителей F-16 необходимо отдельное решение после завершения обучения украинских пилотов.

Об этом заявил на брифинге в Норвегии генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о целесообразности предоставления Киеву американских истребителей.

— Вполне возможно. Мы согласны начать обучение пилотов. Но перед поставкой современных истребителей нужно отдельное решение. Мы на шаг ближе к тому, чтобы потом предоставить этот тип вооружения, — сказал он.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что Украина получит американские истребители F-16 сразу после завершения тренировки пилотов.

По его словам, президент Владимир Зеленский ежедневно проводит совещания и переговоры для ускорения этого процесса.

Источник: Dagsavisen

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