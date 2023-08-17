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Кулеба анонсировал хорошие новости по отправке Украине истребителей F-16

міністр Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина получит западные истребители F-16, как только завершатся тренировки пилотов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся, и самолеты вместе с ними тоже приедут. Может, не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс, — сказал он.

По словам Кулебы, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит совещания и разговоры об ускорении этого процесса.

— Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости, — добавил министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США с европейскими партнерами работают над тем, чтобы учения украинских пилотов на F-16 начались как можно скорее.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Винищувач F-16, Дмитрий Кулеба, Літаки
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