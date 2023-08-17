Кулеба анонсировал хорошие новости по отправке Украине истребителей F-16
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина получит западные истребители F-16, как только завершатся тренировки пилотов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся, и самолеты вместе с ними тоже приедут. Может, не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс, — сказал он.
По словам Кулебы, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит совещания и разговоры об ускорении этого процесса.
— Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости, — добавил министр.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США с европейскими партнерами работают над тем, чтобы учения украинских пилотов на F-16 начались как можно скорее.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко