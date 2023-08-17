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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ми на крок ближче до надання Україні винищувачів – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Для надання Україні винищувачів F-16 необхідне окреме рішення після завершення навчання українських пілотів.

Про це заявив на брифінгу у Норвегії генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо доцільності надання Києву американських винищувачів.

– Цілком можливо. Ми згодні почати навчання пілотів. Але перед постачанням сучасних винищувачів потрібне окреме рішення. Ми на крок ближче до того, щоб потім надати цей тип озброєння, – сказав він.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба прогнозує, що Україна отримає американські винищувачі F-16 відразу після завершення тренування пілотів.

За його словами, президент Володимир Зеленський щодня проводить наради та переговори для прискорення цього процесу.

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винищувач F16

Джерело: Dagsavisen

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Російська агресія, Україна-НАТО
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