Ми на крок ближче до надання Україні винищувачів – Столтенберг
Для надання Україні винищувачів F-16 необхідне окреме рішення після завершення навчання українських пілотів.
Про це заявив на брифінгу у Норвегії генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо доцільності надання Києву американських винищувачів.
– Цілком можливо. Ми згодні почати навчання пілотів. Але перед постачанням сучасних винищувачів потрібне окреме рішення. Ми на крок ближче до того, щоб потім надати цей тип озброєння, – сказав він.
Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба прогнозує, що Україна отримає американські винищувачі F-16 відразу після завершення тренування пілотів.
За його словами, президент Володимир Зеленський щодня проводить наради та переговори для прискорення цього процесу.
Джерело: Dagsavisen
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко