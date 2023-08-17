Крупнейшая оборонная сделка. Израиль продаст Германии ПРО Arrow-3

Соединенные Штаты одобрили продажу Израилем системы противоракетной обороны Arrow 3 Германии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Указано, что система Arrow 3 является совместной разработкой Израиля и США, поэтому Иерусалим ждал разрешения от Вашингтона.

— Это важное решение, которое принесет пользу военному строительству и экономике Израиля… Мы гордимся этим оборонным контрактом — крупнейшим в истории Израиля, — заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

В середине июня парламент Германии утвердил первый авансовый платеж в размере €560 млн Израилю на приобретение Arrow 3. Теперь страны и основной разработчик системы, израильский концерн Israel Aerospace Industries должны подписать обязательства для уточнения деталей. Процесс подписания контракта, вероятно, завершится до конца 2023 года.

Ожидается, что в конечном итоге сумма сделки составит €3,5-4 млрд.

Система ПРО Arrow 3 предназначена для перехвата внеатмосферных баллистических ракет, что делает ее эшелоном противоракетной обороны большой дальности в многоуровневой противоракетной обороне Израиля против Ирана, Хезболлы и других.

Ранее США дали разрешение Израилю на продажу Финляндии системы противоракетной обороны David’s Sling (Праща Давида).

Источник: The Jerusalem Post

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