США согласовали продажу Финляндии систем ПРО Праща Давида на $345 млн

США дали разрешение Израилю на продажу Финляндии системы противоракетной обороны David’s Sling (Праща Давида).

Об этом пишет израильское издание Times of Israel.

В апреле Финляндия объявила о желании приобрести указанную систему ПВО на следующий день после вступления в военный альянс НАТО.

Однако этот шаг требовал одобрения США, с которыми система была совместно разработана. Сумма сделки составляет около $345 млн.

Праща Давида произведена компанией Rafael Advanced Defense Systems и способна перехватывать ракеты и снаряды на расстоянии 40-300 км.

Система Праща Давида, также известная как Волшебная палочка, эксплуатируется в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многослойной системы противоракетной обороны Израиля, которая также включает Железный купол малой дальности и верхний уровень систем Arrow 2 и Arrow 3, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами большой дальности.

Впрочем, впервые система была применена в боевых условиях в Израиле во время нынешней майской контртеррористической операции Щит и стрела.

Продажа указанной системы противоракетной обороны является первым случаем, когда она продается за границу.

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