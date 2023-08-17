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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Никакой торговли территориями Украины. У нас с генсеком НАТО одна позиция — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг имеет четкую позицию относительно невозможности торговли украинскими территориями, и она совпадает с нашей, заявил в эфире одного из телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, — никакой торговли украинскими территориями быть не может, — подчеркнул дипломат.

Кулеба также объяснил, что Столтенберг и руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен, который предположил, что Украина может стать членом блока в случае территориальных уступок РФ, — это разные люди, к тому же заявление последнего прозвучало в дискуссионном клубе.

Министр иностранных дел заверил, что правительства других стран не склоняют Украину “к сдаче территорий”, хотя некоторые эксперты и журналисты имеют такие мысли.

— Но я очень четко вижу тенденцию, что с каждой победой Украины на дипломатической арене или на фронте, эти голоса сразу же притихают. Вот состоялась встреча в Джидде — и сразу голоса эти тише. Берет украинская армия какое-то село — голоса сразу тише. Чем больше мы побеждаем, тем больше мы забиваем эти голоса в углы, — добавил Кулеба.

Накануне глава канцелярии генсека НАТО Стивен Йенссен объяснил, что имел в виду, говоря о возможности вступления Украины в военно-политический блок.

Он назвал свои слова ошибочными, подчеркнув, что его заявление было частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине.

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Никакой торговли территориями Украины. У нас с генсеком НАТО одна позиция — Кулеба

Источник: Интерфакс-Украина
Йенс Столтенберг, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, НАТО, Російська агресія, Украина-НАТО
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