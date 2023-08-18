Россия производит ракеты для атак по Украине в авральном режиме — Коваленко

Россия каждые 10 дней совершает пуски по Украине приблизительно 20 ракет, что является максимальным показателем, который может выдавать российская военная промышленность.

С такой оценкой в эфире телеканала FREEДОМ выступил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Комментируя материал Bloomberg о том, что в последнее время Россия все чаще пускает недавно произведенные ракеты, которые еще не прошли все испытания, эксперт заявил, что у России “аврал на производстве”.

— Bloomberg не открывает какую-то секретную информацию, что-то новое. Поскольку с 2022 года у них авральный режим, у них отсутствует технический контроль. Они не проводят технический контроль при сборке ракет, не проверяют на правильность работы все системы. Например, если у ракеты стоит навигационная система или прочая какая-то электроника, не замыкает ли какой-то из проводков, все ли хорошо прикручено. Таких банальных элементов технического контроля у них не проводится, — говорит Коваленко.

По мнению Коваленко, из-за этого ухудшаются показатели точности высокоточных российских ракет Х-101, Х-555 и Калибр, а также их надежность.

Он напомнил, что на протяжении 2022 года, когда государство-агрессор использовало ракеты Х-101 и Х-555 для атак по энергетической инфраструктуры Украины, некоторая часть ракет падала на российской территории.

— У них переставала работать силовая установка, двигатель. И они падали по российским деревням и селам. Сколько там упало в озера и леса — это другой вопрос. А те, что увидели, в принципе, довольно-таки серьезный процент неполадок и дефектов, который, казалось бы, недопустим при техническом контроле, а он есть, и он явный. Поэтому качество их ракетного вооружения ухудшается, — рассказал он.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что сейчас в запасах у России остались ракеты, которые требуют глубокого ремонтного вмешательства.

— Чтобы отремонтировать ракету, на это порой затрачивается даже больше человеко-часов, чем на то, чтобы произвести новую. Ракеты в запасах есть, они их ремонтируют, восстанавливают. Но в первую очередь им проще производимые “свежие” ракеты использовать в авральном режиме. Произвел — запустил определенную партию, произвел — запустил. Запускают они примерно… последние пуски Х-101, Х-555 даже происходили с учетом их средней возможности производства полторы-две ракеты в сутки. Но про ремонтные базы не стоит забывать, где они восстанавливают определенный потенциал ракет, которые в удручающем состоянии, — считает эксперт.

Накануне издание Financial Times указывало, что российские ракетные атаки вглубь территории Украины в последнее время указывают на то, что Россия преследует прежде всего цель уничтожить способности украинских Воздушных сил ВСУ запускать западные ракеты большой дальности.

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