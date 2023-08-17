РФ атакует аэродромы Украины, чтобы уничтожить западные ракеты Storm Shadow и Scalp – FT

Усиление атак России на объекты в глубине Украины, похоже, преследует прежде всего одну цель: уничтожить способность Киева запускать ракеты большой дальности, которые он получает от западных союзников.

Об этом пишет Financial Times, опираясь на то, что на протяжении этой недели войска РФ выпустили десятки ракет далеко на западную часть Украины, пытаясь бить по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и учебным центрам подготовки пилотов, расположенные на расстоянии до 1 тыс. км от линии фронта.

По словам украинских официальных лиц, только во вторник было выпущено 28 крылатых ракет, 16 из которых – перехвачены.

FT со ссылкой на свои источники пишет, что Украина и союзники рассматривают эти удары как часть многонедельных усилий, направленных на то, чтобы разрушить взлетно-посадочные полосы Украины и парк бомбардировщиков, используемых для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

По словам собеседников, чтобы избежать удара, Украине приходится в спешном порядке перебрасывать важнейшее вооружение и квалифицированный персонал. Украинские пилоты постоянно курсируют по десяткам внутренних авиабаз и коммерческих аэропортов.

— Нет ничего удивительного в том, что они пытаются уничтожить нашу авиацию и пилотов… Наши летчики им мешают… и доставляют много хлопот, — сказал полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ.

Большая дальность действия этих западных ракет сыграла значительную роль в том, что Украина добилась некоторых скромных успехов в борьбе с российскими позициями, отмечает FT.

— Французские Scalp и британские Storm Shadow, предоставленные нам, на самом деле сыграли решающую роль, — сказал Валерий Кондратюк, бывший глава военной и внешней разведки Украины.

По его словам, у России не было другого способа остановить эти удары, кроме как “ударить по аэродромам, где находятся самолеты, с которых запускают эти ракеты”.

Первой свои ракеты Storm Shadow поставила Великобритания, за ней последовали французские ракеты Scalp, и, по словам официальных лиц, оба вида ракет приносят пользу в бою.

США и Германия по-прежнему настороженно относятся к поставкам ракет большой дальности на Украину, опасаясь эскалации конфликта, особенно с учетом того, что они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, чего до сих пор опасается Запад.

Украина утверждает, что ее пилоты запускают западные ракеты в пределах своих границ только для нанесения ударов по российским арсеналам, командным пунктам и пунктам материально-технического обеспечения на оккупированных территориях, включая мосты.

В первые месяцы войны Украина была вынуждена полагаться на быстро истощающийся советский арсенал ракет класса земля-воздух, включая С-300 и Буки, что не позволило России установить превосходство в воздухе. Это вынудило российских военных обстреливать своими ракетами с территории России и Крымского полуострова.

Оккупированный Россией в 2014 году Крым был сильно милитаризован и использовался в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения, развязанного в прошлом году.

Защитить небо Украины помогли системы ПВО национального уровня, поставленные западными союзниками, включая американские Patriot, норвежско-американские NASAMS и немецкие Iris-T. Однако, по словам Юрия Игната, необходимо больше систем, чтобы лучше защитить авиабазы, а также другие объекты военной и гражданской инфраструктуры, которые Россия атакует практически ежедневно.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины, подтвердил, что в последнее время Россия усилила атаки на авиабазы, и повторил призыв “увеличить количество систем ПВО”.

Киев утверждает, что американские ракеты ATACMS и немецкие ракеты Taurus еще больше размягчат почву для украинской пехоты, которая уже третий месяц с трудом прорывается через многочисленные слои российских укреплений вдоль линии фронта на юго-востоке страны.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, поддержал призыв Украины.

— Сейчас мы должны загрузить ракеты ATACMS, Taurus, больше Storm Shadows и других систем дальнего действия на транспортные самолеты C17 и как можно быстрее перебросить их в Украину, — сказал он.

По словам Ходжеса, Россия “отчаянно” пытается убедиться в том, что Украина не получит возможности нанести удары по базам в Крыму, что в перспективе может привести к ее вытеснению с полуострова.

По его словам, российские авиаудары по украинским авиабазам — это попытка предотвратить такой перелом в войне.

— Россияне знают, что они крайне уязвимы. И самое худшее, что может для них произойти, это если Украина получит возможность начать наносить регулярные и точные удары по базе Черноморского флота в Севастополе, по авиабазам и логистическим центрам, — добавил он.

Как пишет FT, в Берлине, где дебаты о поставках ракет Taurus напоминают мучительные споры, предшествовавшие решению о поставке танков Leopard, министр финансов Кристиан Линднер недавно поддержал призыв Киева.

Норберт Рёттген, видный депутат немецкого Бундестага от оппозиционных христианских демократов (ХДС), также призвал Берлин поставить дополнительные системы ПВО.

— Мы должны сделать больше… как в отношении защиты мест запуска крылатых ракет, так и в отношении Одессы, которая недостаточно защищена, — сказал он.

Юрий Сак призвал западных союзников Украины ускорить согласованную подготовку украинских пилотов и поставку истребителей F16 для более надежной защиты воздушного пространства страны.

По его словам, удары по авиабазе “показывают, что россиян пугает перспектива получения Украиной F16, поскольку они знают, что это значительно поможет Украине быстрее одержать победу”.

Источник : Financial Times

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.