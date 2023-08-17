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Анастасия Кожушко, редактор ленты

США работают над тем, чтобы учения украинских пилотов на F-16 начались как можно скорее — Кирби

винищувач F16
Фото: Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что сейчас Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами работают над тем, чтобы учения украинских пилотов на истребителях F-16 начались как можно скорее.

Об этом он сказал на брифинге.

– После Вильнюса (саммита НАТО, — Ред.) и саммита G7 президент Джо Байден взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения. Мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку, – сказал Кирби.

Впрочем, представитель Белого дома отметил, что пока не имеет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

Напомним, накануне президент Клаус Йоханнис сообщил, что Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, для этого в стране будет создан региональный центр подготовки.

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Винищувач F-16, Джон Кірбі, ВСУ, США
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