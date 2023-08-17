Украина не получит истребители F-16 до конца 2023 года — Игнат

Украина не получит американских истребителей F-16 до конца 2023 года.

Это подтвердил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.

— Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой, — сказал он.

По его словам, на истребители F-16 возлагались большие надежды, поскольку благодаря их свойствам украинское небо могло бы быть более защищенным от ракетного террора России.

В то же время Юрий Игнат говорит, что обучение летчиков действительно начнется уже в ближайшее время.

— Но, как бы там ни было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут обучаться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить, — добавил он.

Главной причиной задержки обучения украинских пилотов западные СМИ называют отсутствие договоренностей между западными партнерами относительно плана программы тренировок.

Ранее официальные представители Украины, включая президента Владимира Зеленского, заявляли, что обучение украинских летчиков начнется в августе.

Сроки начала обучения напрямую влияют на темпы поставок истребителей F-16 в Украину.

Кроме того, накануне Игнат заявлял, что российская ракетная атака гиперзвуковыми Кинжалами по аэродромам была направлена, в частности, на молодых украинских пилотов, которые должны проходить обучение на F-16.

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