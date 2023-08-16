Румунія підтвердила, що буде проводити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16

Румунія братиме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16, для цього у країні буде створено регіональний центр підготовки.

Таку заяву зробив президент Клаус Йоганні у своїй промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

– Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів, – сказав глава держави.

За словами Йоганні, Румунія разом з іншими союзниками НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти російських окупантів.

– Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях, – додав президент.

Нагадаємо, військовий інженер, дослідник аналітичного центру Rand Майкл Бонерт припустив, що винищувачі F-16 в Україні можуть завдати шкоди військам РФ навіть просто своєю присутністю.

Так, західні літаки можуть змусити агресора витрачати ресурси, які він не зможе поповнити, вже тим, що росіяни будуть змушені піднімати в небо свої гвинтокрили на додаткові вильоти.

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