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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ, Турция и Катар планируют подписать новое трехстороннее зерновое соглашение — Bild

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Россия и Турция при посредничестве Катара планируют подписать новый зерновой договор.

Об этом сообщил немецкий Bild со ссылкой на переписку между МИД России и Турции и их посольствами.

Она свидетельствует о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров всего через несколько дней после выхода Москвы из зерновой сделки предложил собственную альтернативную для поставок в рамках Всемирной продовольственной программы.

Кроме того, из переписок следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки.

Отмечается, что Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно заменить предыдущее. Но на этот раз стороны хотят поставлять российское зерно в бедные страны, в основном африканского континента. Идет ли речь о ворованном россиянами украинском зерне — не указывается.

В этом соглашении Турция якобы будет выступать как организатор, а Катар — как спонсор поставок.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан просит Москву восстановить предыдущее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН.

По информации издания, новое соглашение могут заключить в эти выходные в венгерской столице Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Также ожидается прибытие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к нему после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

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РФ, Турция и Катар планируют подписать новое трехстороннее зерновое соглашение — Bild

Источник: Bild
Зерно, Катар, Росія, Туреччина
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