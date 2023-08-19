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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ, Туреччина та Катар планують підписати нову тристоронню зернову угоду – Bild

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Росія та Туреччина за посередництва Катару планують підписати новий зерновий договір.

Про це повідомив німецький Bild з посиланням на листування між МЗС Росії та Туреччини та їхніми посольствами.

Воно свідчить про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров лише через кілька днів після виходу Москви із зернової угоди запропонував власну альтернативну для поставок у межах Всесвітньої продовольчої програми.

Крім того, з листувань випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди.

Зазначається, що Росія, Туреччина та Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має замінити попередню. Але цього разу сторони хочуть постачати російське зерно у бідні країни, здебільшого африканського континенту. Чи йдеться про крадене росіянами українське зерно – не вказується.

У цій угоді Туреччина нібито виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор поставок.

Крім того, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Москву відновити попередню зернову угоду, щоб зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.

За інформацією видання, нову угоду можуть укласти цими вихідними в угорській столиці Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Також очікується прибуття президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до неї після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

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Джерело: Bild
Зерно, Катар, Росія, Туреччина
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