В РФ ежемесячно мобилизуют около 20 тыс. человек — Юсов

В РФ продолжается полноценная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно призывают около 20 тыс. человек.

Об этом во время брифинга сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия (мобилизационные, — Ред.) продолжаются, и ежемесячно около 20 тыс. человек мобилизуют. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру — 45 тыс. москвичей, которые якобы находятся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тыс., — заявил Юсов.

Он отметил, что фактически мэр признал то, что всего за несколько месяцев в Москве дополнительно мобилизовали около 10 тыс. человек. Мобилизационная кампания в России продолжается “разными способами, разными методами”.

Также Юсов сообщил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, но детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто только недавно получил паспорт.

— Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну, — пояснил представитель ГУР.

Кроме того, Юсов напомнил о том, что единственный способ российским оккупантам сохранить жизнь — добровольно сдаться в плен.

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