Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Российская экономика адаптируется к введению международных санкций, поэтому может вернуться к довоенному уровню уже в 2024 году. Однако есть фактор, который может помешать этим планам, в частности, мобилизация.

По данным издания Bloomberg, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале 2023 года, превысив часть прогнозов экспертов.

— Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым длинным за более чем полдесятилетия. Фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, поэтому валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале, — отмечают в издании.

В частности, экономика России растет уже четыре квартала подряд после падения более чем на 4% за год, свидетельствуют данные ВВП, несмотря на прогнозы аналитиков после введения санкций за агрессию против Украины.

В издании отмечают, что увеличение расходов на оборону обусловлено промышленным производством, а потребительский спрос набирает обороты из-за расходов государства на социальную поддержку и повышение заработной платы.

Однако стремлениям Кремля расширить набор в армию может помешать нехватка рабочей силы. Учитывая это, Москва может ввести так называемую целевую мобилизацию, то есть выборочный призыв людей, отсутствие которых не слишком сильно будет ощущаться на рынке труда.

Читайте также
Минфин США ввел санкции против четырех российских миллиардеров
санкції проти Росії

Источник: Bloomberg
Война в Украине, ВВП, економіка Росії, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ
Египет не планирует отправлять оружие Украине по просьбе США — WSJ
Єгипет - прапор
Объединит украинских и иностранных производителей оружия: Кулеба о Форуме оборонных индустрий
Дмитро Кулеба
Лояльность к мобилизации была бы нулевой: Подоляк объяснил решение об увольнении военкомов
Михайло Подоляк
Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией — Ермак
Андрій Єрмак
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь