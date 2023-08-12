Экономика РФ адаптируется к санкциям, но мобилизация может все испортить — СМИ

Российская экономика адаптируется к введению международных санкций, поэтому может вернуться к довоенному уровню уже в 2024 году. Однако есть фактор, который может помешать этим планам, в частности, мобилизация.

По данным издания Bloomberg, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале 2023 года, превысив часть прогнозов экспертов.

— Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым длинным за более чем полдесятилетия. Фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, поэтому валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале, — отмечают в издании.

В частности, экономика России растет уже четыре квартала подряд после падения более чем на 4% за год, свидетельствуют данные ВВП, несмотря на прогнозы аналитиков после введения санкций за агрессию против Украины.

В издании отмечают, что увеличение расходов на оборону обусловлено промышленным производством, а потребительский спрос набирает обороты из-за расходов государства на социальную поддержку и повышение заработной платы.

Однако стремлениям Кремля расширить набор в армию может помешать нехватка рабочей силы. Учитывая это, Москва может ввести так называемую целевую мобилизацию, то есть выборочный призыв людей, отсутствие которых не слишком сильно будет ощущаться на рынке труда.

Источник : Bloomberg

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