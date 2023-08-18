У РФ щомісяця мобілізують близько 20 тис. осіб – Юсов

У РФ триває повноцінна мобілізаційна кампанія, у рамках якої щомісяця залучають близько 20 тис. осіб.

Про це під час брифінгу повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

– Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, – Ред.) тривають, і щомісяця близько 20 тис. осіб мобілізують. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру – 45 тис. москвичів, які нібито перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тис., – заявив Юсов.

Він зазначив, що фактично мер визнав те, що всього за кілька місяців у Москві було додатково мобілізовано близько 10 тис. осіб. Мобілізаційна кампанія в Росії триває “різними способами, різними методами”.

Також Юсов повідомив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, але дітей чиновників і олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто тільки нещодавно отримав паспорт.

– Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена на війну, – пояснив представник ГУР.

Крім того, Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя – добровільно здатися в полон.

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