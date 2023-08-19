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Зеленский сообщил об испытаниях шведских самолетов Gripen украинскими пилотами

Grippen
Фото: Depositphotos

Украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Gripen, которые Украина очень бы хотела получить для защиты своего неба.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

— Это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Grippen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались. И сегодня мы подробно обсуждали будущие шаги относительно возможности открыть тематику получения шведских самолетов, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос во время встреч со спикером парламента Швеции и представителями всех парламентских политических сил, “как один из ключевых для защиты нашего неба”.

Зеленский также сообщил о подготовке передачи Украине нового, 13-го пакета шведской военной помощи, в котором есть боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования.

Сегодня Швеция и Украина договорились, что будут совместно производить боевые машины пехоты CV-90, подписав 19 августа декларацию о намерениях.

Война в Украине, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Літаки, Швеция
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