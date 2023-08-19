Зеленский сообщил об испытаниях шведских самолетов Gripen украинскими пилотами

Украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Gripen, которые Украина очень бы хотела получить для защиты своего неба.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

— Это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Grippen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались. И сегодня мы подробно обсуждали будущие шаги относительно возможности открыть тематику получения шведских самолетов, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос во время встреч со спикером парламента Швеции и представителями всех парламентских политических сил, “как один из ключевых для защиты нашего неба”.

Зеленский также сообщил о подготовке передачи Украине нового, 13-го пакета шведской военной помощи, в котором есть боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования.

Сегодня Швеция и Украина договорились, что будут совместно производить боевые машины пехоты CV-90, подписав 19 августа декларацию о намерениях.

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