Зеленський повідомив про випробування шведських літаків Grippen українськими пілотами
Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen, які Україна дуже б хотіла отримати для захисту свого неба.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Стокгольмі.
– Це гордість Швеції. Я впевнений, що Grippen можуть зробити нашу свободу набагато більш захищеною. Тестові випробування Grippen за участю українців, наших пілотів, уже почалися. І сьогодні ми детально обговорювали майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських літаків, – заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що підніматиме це питання під час зустрічей зі спікером парламенту Швеції та представниками всіх парламентських політичних сил, “як одне з ключових для захисту нашого неба”.
Зеленський також повідомив про підготовку передання Україні нового 13-го пакета шведської військової допомоги, в якому є боєприпаси для ППО і для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.
Сьогодні Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90, підписавши 19 серпня декларацію про наміри.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов