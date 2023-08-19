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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський повідомив про випробування шведських літаків Grippen українськими пілотами

Grippen
Фото: Depositphotos

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen, які Україна дуже б хотіла отримати для захисту свого неба.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Стокгольмі.

– Це гордість Швеції. Я впевнений, що Grippen можуть зробити нашу свободу набагато більш захищеною. Тестові випробування Grippen за участю українців, наших пілотів, уже почалися. І сьогодні ми детально обговорювали майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських літаків, – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що підніматиме це питання під час зустрічей зі спікером парламенту Швеції та представниками всіх парламентських політичних сил, “як одне з ключових для захисту нашого неба”.

Зеленський також повідомив про підготовку передання Україні нового 13-го пакета шведської військової допомоги, в якому є боєприпаси для ППО і для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.

Сьогодні Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90, підписавши 19 серпня декларацію про наміри.

Війна в Україні, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Літаки, Швеція
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