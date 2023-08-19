Украина и Швеция задекларировали намерение совместно производить БМП CV-90
Швеция и Украина договорились, что будут совместно производить боевые машины пехоты CV-90 , подписав 19 августа декларацию о намерениях.
Об этом заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.
— Приветствую сегодняшнее заявление о намерениях, подписанное несколько минут назад — совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по производству, обучению и обслуживанию платформы CV-90, — сказал премьер.
Зеленский в свою очередь уточнил, что сегодня они детализировали договоренность о совместном производстве CV-90 в Украине, локализации, ремонтах и тому подобное.
— Это пример того, что сотрудничество в сфере безопасности полностью отражает единство наших ценностей. Мы сделаем все, чтобы первая CV-90, произведенная в Украине, появилась как можно скорее, — заверил глава государства.
По его словам, шведские БМП, которые помогают спасать жизни на поле боя, очень хвалят за высокое качество украинские военные.
Фото: Norwegian Armed Forces
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