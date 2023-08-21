США наращивают производство 155-мм снарядов, необходимых ВСУ для контрнаступления

Соединенные Штаты Америки увеличивают производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, необходимых для Вооруженных сил Украины для дальнейшего контрнаступления на южном и восточном направлениях.

По данным издания The Washington Post, зимой ВСУ прошли американскую подготовку на современных маневрах, но Украина якобы отказалась от этой тактики. ВСУ отдали предпочтение подходу с применением артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов.

В материале говорится, что Украина создала преимущество на южном фронте, используя ракеты, переданные союзниками, для ударов по российским складам боеприпасов, расположенных за линией фронта.

Иностранные аналитики считают, что украинские удары станут гораздо более результативными только тогда, когда ВСУ прорвут российскую оборону.

С февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство 155-мм снарядов на сумму $2,26 млрд. Это помогло увеличить американское производство с 14 тыс. единиц в месяц до 20 тыс. в месяц сейчас.

Вскоре производство должно достичь 28 тыс. единиц в месяц, а к осени 2025 года США планируют производить 1 млн снарядов в год. Американские официальные лица отказались сообщить, какую часть из них передадут в Украину.

Источник : The Washington Post

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