США нарощують виробництво 155-мм снарядів, необхідних ЗСУ для контрнаступу

Сполучені Штати Америки збільшують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, необхідних для Збройних сил України для подальшого контрнаступу на південному та східному напрямках.

За даними видання The Washington Post, взимку ЗСУ пройшли американську підготовку на сучасних маневрах, але Україна нібито відмовилася від цієї тактики. ЗСУ віддали перевагу підходу з застосуванням артилерії, намагаючись прорвати російські мінні поля і лінії окопів.

У матеріалі йдеться, що Україна створила перевагу на південному фронті, використовуючи ракети, передані союзниками, для ударів по російських складах боєприпасів, розташованих за лінією фронту.

Іноземні аналітики вважають, що українські удари стануть набагато результативнішими лише тоді, коли ЗСУ прорвуть російську оборону.

З лютого 2022 року Пентагон уклав контракти на виробництво 155-мм снарядів на суму $2,26 млрд. Це допомогло збільшити американське виробництво з 14 тис. одиниць на місяць до 20 тис. на місяць зараз.

Незабаром виробництво має досягти 28 тис. одиниць на місяць, а до осені 2025 року США планують виробляти 1 млн снарядів на рік. Американські офіційні особи відмовилися повідомити, яка частка з них піде в Україну.

Джерело : The Washington Post

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