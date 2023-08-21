Дополнительные глаза ПВО, уничтожение самолетов РФ: что может изменить F-16 в Украине

Вскоре истребители F-16 будут выполнять маневры уже в украинском небе. Больше года Киев просил западных союзников о передаче этих самолетов — дело дошло до конкретики. ВСУ в первую очередь нужно три или четыре эскадрильи, то есть 40-50 истребителей, подсчитало украинское военное командование.

Что может изменить такое количество самолетов? Журналисты Фактов недели спросили у тех, кто разбирается в этих истребителях.

Среди них — один из самых известных американских пилотов F-16 Дэн Хэмптон и бывший командующий ВВС Великобритании Грег Багвелл, которые участвовали во многих военных операциях, совершали боевые вылеты во время войн в Персидском заливе и Косово.

Уникальность F-16

F-16 Fighting Falcon является символом авиации четвертого поколения, ведь он стоит на вооружении 25 стран мира. Максимальная скорость — почти 2.5 тыс. км в час, боевой радиус — 550 км, может набирать высоту вертикальным полетом.

Оборудован 20-мм пушкой, способной делать до шести тыс. выстрелов в минуту. Может использовать различные классы современных ракет, способных наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. По многим характеристикам F-16 превосходит даже российский Су-35, рассказал Хэмптон.

— Радар у Су-35 — это технология 30-летней давности. У F-16 — гораздо более совершенный, дает гораздо больше возможностей сбивать цели на большом расстоянии. Не только одну, а много целей: столько целей, сколько у вас ракет. Пилот является центральным компьютером. Все датчики, дисплеи, авионика, оружие, все проходит через пилота. Мы носим специальные шлемы, которые позволяют никогда не смотреть вниз в кабину. Информация прямо перед нами, — отметил американский пилот.

F-16 участвовали в большинстве военных кампаний США, самой известной из которых является операция Буря в Пустыне. Журналисты узнавали, какие задачи могут выполнять истребители F-16 для Вооруженных сил Украины.

Можно ли закрыть украинское небо с помощью F-16

Украина сейчас способна сбивать до 90% российских ракет. Новейшие системы ПВО NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T, которые активно передают союзники, перекрыть все жизненно важные объекты не могут. Поэтому самолеты F-16 могут закрыть все пробелы.

— Если используются эти системы, а одна из этих систем должна выключиться, поскольку она подвергается атаке, тогда F-16 дает возможность закрыть этот пробел так, чтобы не было никаких дыр в системе противовоздушной обороны.

Если против дронов и крылатых ракет типа Х-101 и Калибр истребитель прекрасно справляется, то одолеть самостоятельно Кинжалы, Искандеры или С-300, он, вероятно, не сможет. Но тогда может стать дополнительными глазами систем ПВО.

Когда F-16 находится в воздухе, то информация с его радара может быть передана на любую из систем. Тогда все эти противовоздушные комплексы могут уничтожить вражескую ракету даже в автоматическом режиме.

Что изменит F-16 на фронте

Одной из главных задач F-16 на фронте станет уничтожение российских штурмовиков, вертолетов и других истребителей, чтобы изолировать район боевых действий от вражеской авиации. Они смогут прикрывать продвижение украинской армии на земле.

Для этого в арсенале F-16 есть ряд ракет воздух-воздух. Например, истребитель может использовать усовершенствованную ракету средней дальности AMRAAM, которая может достигать целей на расстоянии до 160 км практически незаметно для вражеской ПВО.

Использование F-16 позволит значительно расширить спектр вооружений, которые способны использовать Воздушные силы ВСУ. Истребители могут применять высокоточные авиабомбы. В частности, умные бомбы JDAM, которые могут ударить по целям с высокой точностью, разрушая броню или бетонные бункеры.

Способ применения F-16 во многом зависит от его модификации. Несмотря на то, что самолет был введен в серийное производство еще в 1978 году, он постоянно проходил разноплановую модернизацию. Внутри — все модульное, поэтому усовершенствовать его — не проблема.

Бывший командующий ВВС Великобритании ответил, достаточно ли будет Украине иметь три или четыре эскадрильи, то есть 40-50 самолетов. Багвелл отметил, что все зависит от того, для каких задач эти истребители планируют использовать.

— Если мы возьмем 40-50 истребителей — это не приведет к тому, что Украина мгновенно возобладает над Россией. Этого не будет достаточно по объективным причинам: вокруг все еще есть много наземных систем защиты с обеих сторон. Мы говорим об использовании F-16 наиболее разумным способом для создания того, что я называю местными условиями преимущества в воздухе.

Однако F-16 изменят ход украинского контрнаступления. Каждый самолет может нести по четыре ракеты HARM, уничтожать вражеские ЗРК, расчищая путь другим истребителям и беспилотникам, которые способны ударить по вражеским позициям, штабам, арсеналам.

В частности, это поможет перекрыть путь РФ на Крымском мосту, навести порядок в Черном море, отогнать от границ российские самолеты, которые обстреливают прифронтовые территории. Однако основная цель заключается в том, что F-16 поможет ВСУ освободить всю территорию Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.