Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Министерство обороны Японии сообщило о пуске вероятно баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.
Обновлено в 22:32. По уточненным данным, ракета КНДР миновала воздушное пространство Японии и ушла в сторону Тихого океана. Предупреждение об эвакуации снято, сообщает японская система оповещения.
Обновлено в 22:14. Информацию о пуске, вероятно, баллистической ракеты со стороны КНДР подтвердили на официальной странице Офиса премьер-министра Японии в социальной сети Twitter.
По данным иностранных изданий, в Окинаве объявлена воздушная тревога, местных жителей просят укрыться в зданиях или подземных помещениях.
Ранее разведка сообщала, что по случаю трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии КНДР готовится осуществить ряд военных провокаций, в частности запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Тогда об этом заявил представитель Ю Сан Бом из правящей Партии власти народа, ссылаясь на сообщение Национальной разведывательной службы.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш