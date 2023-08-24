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Юлия Захарченко, редактор ленты

Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

Японія
Фото: Unsplash

Министерство обороны Японии сообщило о пуске вероятно баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Обновлено в 22:32. По уточненным данным, ракета КНДР миновала воздушное пространство Японии и ушла в сторону Тихого океана. Предупреждение об эвакуации снято, сообщает японская система оповещения.

Обновлено в 22:14. Информацию о пуске, вероятно, баллистической ракеты со стороны КНДР подтвердили на официальной странице Офиса премьер-министра Японии в социальной сети Twitter.

Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

По данным иностранных изданий, в Окинаве объявлена воздушная тревога, местных жителей просят укрыться в зданиях или подземных помещениях.

Ранее разведка сообщала, что по случаю трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии КНДР готовится осуществить ряд военных провокаций, в частности запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Тогда об этом заявил представитель Ю Сан Бом из правящей Партии власти народа, ссылаясь на сообщение Национальной разведывательной службы.

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балістична ракета, КНДР, Северная Корея, Ракета, Япония
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