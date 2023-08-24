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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Міноборони Японії повідомило про пуск балістичної ракети з боку КНДР

Японія
Фото: Unsplash

Міністерство оборони Японії повідомило про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї.

Оновлено о 22:32. За уточненими даними, ракета КНДР минула повітряний простір Японії та попрямувала в бік Тихого океану. Попередження про евакуацію знято, повідомляє японська система оповіщення.

Оновлено о 22:14. Інформацію про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку КНДР підтвердили на офіційній сторінці Офісу прем’єр-міністра Японії у соціальній мережі Twitter.

Міноборони Японії повідомило про пуск балістичної ракети з боку КНДР

За даними іноземних видань, в Окінаві оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять сховатися в будівлях або підземних приміщеннях.

Раніше розвідка повідомляла, що з нагоди тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії КНДР готується здійснити низку військових провокацій, зокрема запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Тоді про це заявив представник Ю Сан Бом з керівної Партії влади народу, посилаючись на повідомлення Національної розвідувальної служби.

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КНДР Північна Корея

балістична ракета, КНДР, Північна Корея, Ракета, Японія
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