Міноборони Японії повідомило про пуск балістичної ракети з боку КНДР
Міністерство оборони Японії повідомило про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї.
Оновлено о 22:32. За уточненими даними, ракета КНДР минула повітряний простір Японії та попрямувала в бік Тихого океану. Попередження про евакуацію знято, повідомляє японська система оповіщення.
Оновлено о 22:14. Інформацію про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку КНДР підтвердили на офіційній сторінці Офісу прем’єр-міністра Японії у соціальній мережі Twitter.
За даними іноземних видань, в Окінаві оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять сховатися в будівлях або підземних приміщеннях.
Раніше розвідка повідомляла, що з нагоди тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії КНДР готується здійснити низку військових провокацій, зокрема запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Тоді про це заявив представник Ю Сан Бом з керівної Партії влади народу, посилаючись на повідомлення Національної розвідувальної служби.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш