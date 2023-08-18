КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету во время трехстороннего саммита — разведка

По случаю предстоящего трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии Северная Корея готовится осуществить ряд военных провокаций, в частности запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщает агентство Yonhap, об этом заявил представитель Ю Сан Бом из правящей Партии власти народа, ссылаясь на сообщение Национальной разведывательной службы.

– В Пхеньяне была обнаружена активная деятельность транспортных средств, поддерживающих запуски межконтинентальных баллистических ракет. Мы постоянно обнаруживаем признаки подготовки к запуску межконтинентальных баллистических ракет, такие как частые перемещения топлива с заводов по производству жидкого топлива, – сказал он.

Ю Сан Бом отметил, учитывая необычно активные движения транспортных средств, обнаруженных вокруг объектов производства твердотопливных ракет в Северной Корее, КНДР, вероятно, проведет совместные учения своих Вооруженных сил, которые будут включать испытательный запуск ракеты, оснащенной тактическим ядерным оружием.

Также сообщается, что Пхеньян может запустить военный разведывательный спутник в конце августа или в начале сентября в преддверии 75-й годовщины установления режима, который отмечают 9 сентября, но при условии, если удастся исправить дефекты, замеченные во время предыдущего запуска.

Напомним, на этой неделе США проведут саммит с Японией и Южной Кореей, на котором планируется достичь договоренности о создании горячей линии для срочного общения между лидерами трех стран на фоне угрозы со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын осуществил перестановки в военном руководстве и поручил армии усиленно готовиться к возможной войне.

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