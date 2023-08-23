В Польше 17 ультрас избили и ограбили мужчин из Украины
В Польше 17 мужчин избили и ограбили двух украинцев.
Об этом сообщает tvp.pl.
Инцидент произошел в городе Каменец Зомбковицкий. Представительница полиции Катажина Мазурек рассказала, что нападение произошло в начале августа после 20:00.
Правоохранители установили, что группа из нескольких человек пришла к месту, где жили двое украинцев в возрасте 18 и 44 года. Поляки имели закрытые лица и были вооружены дубинками, палками, трубами и мачете. Они также принесли с собой хоккейную клюшку.
— Без всяких на то оснований они начали угрожать и избивать 44- и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого, — сообщили в полиции.
В конце хулиганы украли у избитых мужчин более 4 000 злотых.
Полиция установила, что к избиению и краже причастна группа из 17 ультрас, жителей района Зонбковице. Шестерых из них задержали, одного арестовали, остальные находятся под наблюдением полиции.
Источник: tvp.pl
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