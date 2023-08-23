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В Польше 17 ультрас избили и ограбили мужчин из Украины

поліція
Фото: Pexels

В Польше 17 мужчин избили и ограбили двух украинцев.

Об этом сообщает tvp.pl.

Инцидент произошел в городе Каменец Зомбковицкий. Представительница полиции Катажина Мазурек рассказала, что нападение произошло в начале августа после 20:00.

Правоохранители установили, что группа из нескольких человек пришла к месту, где жили двое украинцев в возрасте 18 и 44 года. Поляки имели закрытые лица и были вооружены дубинками, палками, трубами и мачете. Они также принесли с собой хоккейную клюшку.

— Без всяких на то оснований они начали угрожать и избивать 44- и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого, — сообщили в полиции.

В конце хулиганы украли у избитых мужчин более 4 000 злотых.

Полиция установила, что к избиению и краже причастна группа из 17 ультрас, жителей района Зонбковице. Шестерых из них задержали, одного арестовали, остальные находятся под наблюдением полиции.

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Источник: tvp.pl

Польша, Українці, Ультрас
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