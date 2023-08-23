У Польщі 17 ультрас побили й пограбували чоловіків з України

У Польщі 17 чоловіків побили та пограбували двох українців.

Про це повідомляє tvp.pl.

Інцидент стався у місті Каменець Зомбковицький. Представниця поліції Катажина Мазурек розповіла, що напад стався на початку серпня після 20:00.

Правоохоронці встановили, що група з кількох осіб прийшла до місця, де мешкали двоє українців віком 18 і 44 роки. Поляки мали закриті обличчя і були озброєні кийками, палицями, трубами та мачете. Вони також принесли з собою хокейну ключку.

– Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити 44- і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього, – повідомили у поліції.

Наприкінці хулігани вкрали у побитих чоловіків понад 4 000 злотих.

Поліція встановила, що до побиття і крадіжки причетна група з 17 ультрас, мешканців району Зонбковіце. Шістьох з них затримали, одного заарештували, решта перебувають під наглядом поліції.

Джерело: tvp.pl

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