У Польщі 17 ультрас побили й пограбували чоловіків з України
У Польщі 17 чоловіків побили та пограбували двох українців.
Про це повідомляє tvp.pl.
Інцидент стався у місті Каменець Зомбковицький. Представниця поліції Катажина Мазурек розповіла, що напад стався на початку серпня після 20:00.
Правоохоронці встановили, що група з кількох осіб прийшла до місця, де мешкали двоє українців віком 18 і 44 роки. Поляки мали закриті обличчя і були озброєні кийками, палицями, трубами та мачете. Вони також принесли з собою хокейну ключку.
– Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити 44- і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього, – повідомили у поліції.
Наприкінці хулігани вкрали у побитих чоловіків понад 4 000 злотих.
Поліція встановила, що до побиття і крадіжки причетна група з 17 ультрас, мешканців району Зонбковіце. Шістьох з них затримали, одного заарештували, решта перебувають під наглядом поліції.
Джерело: tvp.pl
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш