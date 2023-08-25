Греция разорвала контракт с РФ на обслуживание ЗРК, может отдать их Украине – СМИ
Правительство Греции решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые стоят на вооружении страны, и возможно, передаст их через третьи страны в Украину.
Об этом стало известно из секретного документа Минобороны Греции, который по ошибке был опубликован на сайте парламента страны, пишет Pronews.gr.
В связи с этим через несколько месяцев они полностью выйдут из строя, поскольку прекратятся поставки запчастей, которых и так мало, поскольку не выполняется даже существующий контракт.
Издание отмечает, что Тор-М1 является единственным ЗРК малой дальности на вооружении армии Греции, который может выпускать крылатые ракеты и который доказал свою эффективность в Украине.
Контракт на продолжение поддержки систем в ближайшие годы составил более €102 млн.
На вооружении ВВС Греции находится 21 единица самоходных зенитных ракетных комплексов Тор-М1, а также 38 комплексов Оса-АКМ с дальностью стрельбы 10-12 км.
Все они расположены на островах Эгейского моря. Системы старые, приобретены около 20 лет назад, но еще надежные для защиты первой линии от ударных вертолетов, беспилотников и т. п.
Источник: Pronews.gr
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