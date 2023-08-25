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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Греція розірвала контракт із РФ на обслуговування ЗРК, може віддати їх Україні – ЗМІ

ЗРК Тор-М1

Уряд Греції вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних комплексів Тор-М1 і Оса-АКМ, що стоять на озброєнні країни, і можливо, передасть їх через треті країни в Україну.

Про це стало відомо з секретного документа Міноборони Греції, який помилково опубліковано на сайті парламенту країни, пише Pronews.gr.

У зв’язку з цим за кілька місяців вони повністю вийдуть з ладу, оскільки припиниться постачання запчастин, яких і так мало, оскільки не виконується навіть чинний контракт.

Видання зазначає, що Тор-М1 – єдиний ЗРК малої дальності на озброєнні армії Греції, який може випускати крилаті ракети і який довів свою ефективність в Україні.

Контракт на продовження підтримки систем у найближчі роки становить понад €102 млн.

На озброєнні ВПС Греції перебуває 21 одиниця самохідних зенітних ракетних комплексів Тор-М1, а також 38 комплексів Оса-АКМ з дальністю стрільби 10-12 км.

Усі вони розташовані на островах Егейського моря. Системи старі, придбані близько 20 років тому, але ще надійні для захисту першої лінії від ударних вертольотів, безпілотників тощо.

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Джерело: Pronews.gr

Фото: скрін відео

Війна в Україні, Греція, Зброя для України, Російська агресія
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