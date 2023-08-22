Лидеры 11 стран в Афинах подписали декларацию в поддержку Украины: что известно

Лидеры 11 балканских и восточноевропейских стран подписали совместную декларацию в поддержку территориальной целостности Украины на саммите в Афинах, Греция, в понедельник.

Таким образом, подписав документ в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, государства выразили свою “непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ” перед лицом российской агрессии.

Странами-подписантами документа стали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии, а также Греции, которая принимала мероприятие.

Президенты Европейского Совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен также присутствовали на саммите.

Лидеры также выразили свою “поддержку и благодарность за серьезные усилия президента Украины Владимира Зеленского в установлении принципов мира в соответствии с Уставом ООН”.

В декларации отмечается, что вторжение России является поворотным моментом для Европы и создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС.

— Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего Европейского континента. Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма, — говорится в документе.

Подписанты декларации также пришли к согласию относительно того, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, подчеркнув, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

— Эскалация агрессивной войны против Украины выявила насущную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем ЕС как краеугольном камне мира и процветания наших народов в эти сложные времена, — говорится в декларации.

В документе также отмечается, что Западные Балканы, Украина и Молдова, географически прилегающие к государствам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами.

Участники саммита заявили, что для мира, безопасности и стабильности в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи.

Источник : Офис президента

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